В Україні з 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки, - Мінсоцполітики



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Дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а будуть направляти до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини

В Україні з 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а будуть направляти до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини.

Про це 17 лютого заявив під час селекторної наради з представниками облдержадміністрацій заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«З 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, щоби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомагати їм у складних життєвих обставинах. У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини», - зазначив Коваль.

За його словами, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку.

Заступник міністра додав, що з цього року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним, а паліативно-реабілітаційні центри будуть опікуватись не тільки тими дітьми з особливими потребами, що проходять реабілітацію у центрах, але й надавати усю необхідну допомогу дітям, що вже виховуються у прийомних сім’ях.

Зі свого боку уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба наголосив, що питання влаштування дітей до прийомних сімей знаходиться на постійному контролі у Президента Володимира Зеленського.

«Навіть найкращий притулок ніколи не замінить дитині сімейного тепла та турботи. Тому усі області адміністрації мають завершити розробку програм з влаштування дітей, залучити до цієї роботи адміністрації міст, районів та об’єднаних територіальних громад. Світова практика і затверджена Урядом Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки передбачає перехід на систему, що забезпечить догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищ», - наголосив він.