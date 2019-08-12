На Тернопільщині підліток випадково застрелив родича на полюванні – ЗМІ



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Трагедія сталася на ставку поблизу села Підгайці Шумського району

На Тернопільщині через випадковий постріл з мисливської рушниці загинув 36-річний чоловік.

Про це 12 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Трагедія сталася на ставку поблизу села Підгайці Шумського району 10 серпня. Загинув чоловік, який брав участь у полюванні.

Працівники поліції на місці події провели всі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин надзвичайної події. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські закликали учасників полювання дотримуватися правил безпечної поведінки зі зброєю. За жодних обставин зброю не можна передавати до рук сторонніх осіб. Користуватися мисливською гладкоствольною зброєю може людина, котра має відповідні дозвільні документи, навики користування та досягла 21-річного віку.

Як повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах, випадковий постріл здійснив неповнолітній.

«Підліток 2003 року народження, ймовірно, здійснив випадковий постріл у свого родича – власника рушниці, коли той дав її хлопцеві під час полювання», - пише видання.