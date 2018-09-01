На Тернопільщині псевдолікарі викрадали і тримали у неволі людей



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Поліція викрила злочинців, які незаконно позбавляли волі жертв, маскуючи свої злочини діяльністю психореабілітаційного центру

Поліцейські викрили на Тернопільщині діяльність незаконного психореабілітаційного центру, організатори якого викрадали і незаконно утримували в неволі людей.

Про це інформує прес-служба Нацполіції.

«Група зловмисників у складі чотирьох осіб на території Тернопільського району організувала діяльність так званого психореабілітаційного центру з надання послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності та ігроманії. Рекламна кампанія центру під назвою «Твоя незалежність» через соціальні мережі, роздавання листівок на вулиці приносила стабільний і немалий дохід, адже родичі, дізнавшись, що функціонує такий заклад, який повертає наркоманів, алкозалежних до нормального життя, платили чималі кошти за оздоровлення рідних», - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, місяць перебування в центрі коштував від 10 до 30 тисяч гривень. Зі свого боку організатори центру навмисно затягували лікування на тривалий період. Однак у результаті «лікування« пацієнти скаржилися на погіршення стану здоров'я. За попередніми даними, зловмисники робили з потерпілих «зомбі», наколюючи сильнодіючими препаратами, а родичам стверджували, що реабілітацію треба продовжити, адже це процес тривалий.

Як встановили детективи, були випадки, коли людей по 9 місяців не випускали на вулицю, тримаючи в душних кімнатах, де вікна були наглухо забиті.

Серед «послуг» психореабілітаціного закладу було й примусове доправлення пацієнтів: людину силою забирали з дому, вантажили в автівку і завозили до центру. Це коштувало для рідних алко- чи накозалежних приблизно 2,5 тисячі гривень.

Організаторами злочинного угрупування виявилося подружжя зі столиці. Раніше судимий за згвалтування та наркозлочини 39-річний киянин спільно зі своєю 32-річною дружиною винайняли в одному з сіл Тернопільського району приватне помешкання, і, не маючи ні медичної, ні психологічної освіти, ні жодної ліцензії на здійснення лікувальної практики, почали «оздоровлювати» людей. Через деякий час до кримінальної діяльності долучилися 33-річний житель Волинської області та 25-річний тернополянин.

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам «реабілітаційного» центру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 146 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.