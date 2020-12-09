На Тернопільщині розбився літак: загинув пілот

Поліція розслідує обставини аварії

У Козівському районі Тернопільській області впав легкомоторний літак, у результаті чого загинув пілот.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«9 грудня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Золота Слобода Козівського району, впав легкомоторний літак», - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння літака загинула одна людина (пілот). Так, на місці події працює п'ятеро працівників ДСНС та одна одиниця техніки.

За даними слідства, повідомлення про падіння літака біля села Золота Слобода надійшло близько 17:00. Місцеві жителі побачили, як в полі впав літак.

Прибула на місце слідчо-оперативна група виявила літак з розбитою кабіною і відірваним мотором, а поруч - тіло людини.

Нагадаємо, 6 грудня на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини упав приватний маломоторний літак Beechcraft Bonanza N83MS. Постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.