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    На Київщині впав дельтаплан, загинули двоє людей

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    На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки - На Київщині впав дельтаплан, загинули двоє людей
    На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки

    Дельтаплан впав поблизу села Перемога Баришівського району

    У Баришівському районі Київської області сьогодні, 5 жовтня, впав мотодельтаплан, загинуло двоє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що дельтоплан впав о 18:14 на полі поблизу с. Перемога.

    «Наразі проводиться обстеження території», – повідомляють рятувальники.

    На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 осіб та 2 од. техніки.

    Як повідомлялося 11 вересня, на Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув.

    ДСНС літак смерть Київщина рятувальники
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