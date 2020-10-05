На Київщині впав дельтаплан, загинули двоє людей
На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки
Дельтаплан впав поблизу села Перемога Баришівського району
У Баришівському районі Київської області сьогодні, 5 жовтня, впав мотодельтаплан, загинуло двоє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що дельтоплан впав о 18:14 на полі поблизу с. Перемога.
«Наразі проводиться обстеження території», – повідомляють рятувальники.
На місце події залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 10 осіб та 2 од. техніки.
Як повідомлялося 11 вересня, на Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув.