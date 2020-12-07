Авіакатастрофа під Києвом: стали відомі нові деталі (фото)

Літак упав у полі в селі Гоголів

В авіакатастрофі постраждали бельгієць і українець

У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню. Про це повідомили «Трибуні-Броварів» у Броварському відділі поліції.

Як стало відомо, власник літака – бельгієць 1967 року народження, інструктор – мешканець Києва 1957 року народження.

Зі слів медичних працівників, обоє чоловіків мають множинні травми хребта та обличчя. За попередньою інформацією, обоє постраждалих перебувають у реанімації: у громадянина Бельгії – компресійний перелом поперекового відділу хребта, а в українця – травматичне ушкодження хребта та поперекового відділу, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та численні рани обличчя.

Як повідомив «Трибуні-Броварів» очільник Броварського відділу поліції Максим Скидан, літальний апарат не належить авіаційному клубу «Gogolev-aero», що розташований поблизу села Гоголів у Броварському районі.

За інформацією ДСНС, упав приватний маломоторний літак «Beechcraft Bonanza» N83MS.

Як повідомлялося, літак упав у неділю, 6 грудня, близько 14 години.

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.