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    Авіакатастрофа під Києвом: стали відомі нові деталі (фото)

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    Літак упав у полі в селі Гоголів - Авіакатастрофа під Києвом: стали відомі нові деталі (фото)
    Літак упав у полі в селі Гоголів

    В авіакатастрофі постраждали бельгієць і українець

    У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню. Про це повідомили «Трибуні-Броварів» у Броварському відділі поліції.

    Як стало відомо, власник літака – бельгієць 1967 року народження, інструктор – мешканець Києва 1957 року народження.

    Зі слів медичних працівників, обоє чоловіків мають множинні травми хребта та обличчя. За попередньою інформацією, обоє постраждалих перебувають у реанімації: у громадянина Бельгії – компресійний перелом поперекового відділу хребта, а в українця – травматичне ушкодження хребта та поперекового відділу, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку та численні рани обличчя.

    Як повідомив «Трибуні-Броварів» очільник Броварського відділу поліції Максим Скидан, літальний апарат не належить авіаційному клубу «Gogolev-aero», що розташований поблизу села Гоголів у Броварському районі.

    За інформацією ДСНС, упав приватний маломоторний літак «Beechcraft Bonanza» N83MS.

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    Авіакатастрофа під Києвом: стали відомі нові деталі (фото)
    Авіакатастрофа під Києвом: стали відомі нові деталі (фото)

    Як повідомлялося, літак упав у неділю, 6 грудня, близько 14 години. 

    На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

    За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

    Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.

    Теги: Національна поліція України ДСНС авіакатастрофа літак Київщина рятувальники
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