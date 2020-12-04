Катастрофа Ан-26 у Чугуєві: розслідування перебуває на завершальному етапі

Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону

Розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві і загибель 26 військовослужбовців знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону. Розслідування перебуває на завершальному етапі і ми сподіваємося, що незабаром ми дамо суспільству відповідь», – заявила вона.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила, що причинами трагедії були помилка пілотів, а також технічна несправність літака.

Зокрема, серед технічних несправностей виявлена відмова системи ПРТ-24 (система «граничного регулювання температури»).

В уряді вважають, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.