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    Події в Україні

    Катастрофа Ан-26 у Чугуєві: розслідування перебуває на завершальному етапі

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    <p><span>Жертвами авіакатастрофи Ан-26 стали </span><span>26 військовослужбовців</span><span><o:p></o:p></span></p> - Катастрофа Ан-26 у Чугуєві: розслідування перебуває на завершальному етапі

    Жертвами авіакатастрофи Ан-26 стали 26 військовослужбовців

    Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону

    Розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві і загибель 26 військовослужбовців знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

    Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «Процесуальне керівництво розслідуванням катастрофи здійснюють військові прокурори Харківського гарнізону. Розслідування перебуває на завершальному етапі і ми сподіваємося, що незабаром ми дамо суспільству відповідь», – заявила вона.

    Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

    Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки. 

    Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила, що причинами трагедії були помилка пілотів, а також технічна несправність літака. 

    Зокрема, серед технічних несправностей виявлена відмова системи ПРТ-24 (система «граничного регулювання температури»).

    В уряді вважають, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

    Теги: Генпрокурор авіакатастрофа Офіс Генерального прокурора літак військові розслідування Ірина Венедіктова
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