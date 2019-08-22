На Тернопільщині вночі згоріла школа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причина пожежі та збитки встановлюються Ілюстративне фото

Пожежу намагалися приборкати протягом п’яти годин

У Тернопільській області в ніч на четвер у школі в селі Манаїв сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«22 серпня о 01 год. 29 хв. у с. Манаїв в двоповерховій будівлі школи на другому поверсі виникла пожежа», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучалося 10 рятувальників та 4 одиниці техніки.

О 06 год. 35 хв. пожежу було ліквідовано на площі 600 кв м. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, у середу ввечері, 21 серпня, у Полтаві на території складських приміщень «Нової пошти» виникла пожежа.

Як відомо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.Суд відправив власника одеського готелю у СІЗО.