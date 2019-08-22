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    На Тернопільщині вночі згоріла школа

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    <p>Причина пожежі та збитки встановлюються</p> - На Тернопільщині вночі згоріла школа

    Причина пожежі та збитки встановлюються

    Ілюстративне фото

    Пожежу намагалися приборкати протягом п’яти годин

    У Тернопільській області в ніч на четвер у школі в селі Манаїв сталася масштабна пожежа.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «22 серпня о 01 год. 29 хв. у с. Манаїв в двоповерховій будівлі школи на другому поверсі виникла пожежа», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що до гасіння залучалося 10 рятувальників та 4 одиниці техніки.

    О 06 год. 35 хв. пожежу було ліквідовано на площі 600 кв м. Жертв та постраждалих немає.

    Причина пожежі та збитки встановлюються.

    Нагадаємо, у середу ввечері, 21 серпня, у Полтаві на території складських приміщень «Нової пошти» виникла пожежа.

    Як відомо, у ніч на суботу, 17 серпня, у готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинули дев’ять людей, десять постраждалих.

    За даними ДСНС, 17 серпня о 01:34 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01:39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

    На час пожежі в готелі знаходилось орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – 7. О 03:36 пожежу було локалізовано та о 04:32 ліквідовано на площі 1000 кв м.

    Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.Суд відправив власника одеського готелю у СІЗО.

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