Трагедія в Одесі: правоохоронці затримали співробітників готелю «Зірка», власником якого також є Вадим Чорний



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Правоохоронці затримали персонал керуючого та двох технічних працівників

Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела ряд обшуків у всіх об'єктах, у яких власником є Вадим Чорний. В результаті співробітники правоохоронних органів зацікавив персонал готелю «Зірка». Затримали керуючого готелем і двох техніків.

«У слідчих діях бере участь СБУ. У «Токіо» вилучили документи, гроші з сейфа на ресепшені, обшукали номера. Також обшукали апартаменти Вадима Чороного. У «Зірці» обшуки, наскільки мені відомо, ще йдуть. Затримано керуючого «Зіркою» Валентину Іванівна і двох техніків, які займалися проведенням і дрібним ремонтом», - зазначив один із співробітників готелю «Токіо-Стар».

Працівники кажуть, що пожежа почалася внизу, в приміщенні пральні, і за лічені хвилини поширився до верхнього поверху. З можливих причин, крім замикання, називають неякісний ремонт (за кілька днів до пожежі в районі пральні працювали з проводкою), і ненавмисні підпал.

«У нас в готелі є маленькі кімнати без вікон. Палити заборонено, але були порушення. Від чого точно загорілося, ніхто поки не говорить», - уточнив персонал готелю.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали.

Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.

Джерело: Метроном