  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Тернопільщині «Жигулі» потрапили під комбайн, водій загинув

    • Розсилка
    На Тернопільщині «Жигулі» потрапили під комбайн, водій загинув

    Водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги

    Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернопільській області: легковик опинився під зернозбиральним комбайном. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

    «Під зернозбиральним комбайном опинилося авто на Теребовлянщині. Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE. Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги», - йдеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Тернопільщині «Жигулі» потрапили під комбайн, водій загинув
    На Тернопільщині «Жигулі» потрапили під комбайн, водій загинув

    У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.

    «Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.

     

    Читайте також
    ДТП дороги смерть водій Тернопільщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ