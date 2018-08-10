На Тернопільщині «Жигулі» потрапили під комбайн, водій загинув



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Водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернопільській області: легковик опинився під зернозбиральним комбайном. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«Під зернозбиральним комбайном опинилося авто на Теребовлянщині. Аварія сталася 9 серпня близько 19:00. За попередньою інформацією, два транспортних засоби не розминулися на дорозі між селами Мшанець та Говилів. Водій автомобіля «ВАЗ 2104» рухався головною трасою та врізався в зернозбиральний комбайн марки JOHN DEERE. Сільськогосподарська техніка саме виїжджала з польової дороги», - йдеться в повідомленні.

У результаті водій легковика 1966 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Його пасажира, мешканку села Мшанець, доставили в реанімаційне відділення Теребовлянської лікарні.

«Кермувальника великогабаритного транспортного засобу направили на проходження медичного огляду на предмет алкогольного сп'яніння. Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ», - зазначили у ГУНП.