На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)



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Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Внаслідок ДТП травмована одна людина

На автодорозі М-06 Київ-Чоп поблизу с. Бабин близько 16 години 7 червня сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Рівненській області.

«На місці пригоди рятувальники проводять ліквідацію наслідків ДПТ. Рух частково перекритий, його регулюють поліцейські. Загиблих немає», - заявили в поліції.

Зазначається, що травмована одна людина (перелом ноги).

«До даної події залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 21 чоловік особового складу рятувальників», - говориться у повідомленні.

Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 6 червня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, «Хюндай І 30» та ВАЗ-21099. Одна людина загинула, двоє травмовані.