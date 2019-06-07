На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
Внаслідок ДТП травмована одна людина
На автодорозі М-06 Київ-Чоп поблизу с. Бабин близько 16 години 7 червня сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Рівненській області.
«На місці пригоди рятувальники проводять ліквідацію наслідків ДПТ. Рух частково перекритий, його регулюють поліцейські. Загиблих немає», - заявили в поліції.
Зазначається, що травмована одна людина (перелом ноги).
«До даної події залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 21 чоловік особового складу рятувальників», - говориться у повідомленні.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 6 червня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, «Хюндай І 30» та ВАЗ-21099. Одна людина загинула, двоє травмовані.