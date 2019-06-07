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    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)

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    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

    Внаслідок ДТП травмована одна людина

    На автодорозі М-06 Київ-Чоп поблизу с. Бабин близько 16 години 7 червня сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Рівненській області.

    «На місці пригоди рятувальники проводять ліквідацію наслідків ДПТ. Рух частково перекритий, його регулюють поліцейські. Загиблих немає», - заявили в поліції.

    Зазначається, що травмована одна людина (перелом ноги).

    «До даної події залучено 5 одиниць спецтехніки ДСНС та 21 чоловік особового складу рятувальників», - говориться у повідомленні.

    Причини ДТП встановлюються.

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    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    На трасі на Рівненщині зіштовхнулися чотири автомобілі (фото)
    Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

    Нагадаємо, у ніч на четвер, 6 червня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, «Хюндай І 30» та ВАЗ-21099. Одна людина загинула, двоє травмовані.

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