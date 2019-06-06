Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулися три автівки (фото)



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Рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля Фото: ДСНС

Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

У ніч на четвер, 6 червня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, «Хюндай І 30» та ВАЗ-21099.

Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення о 00:55, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця події виїхав особовий склад АРЗ СП. Рятувальники за допомогою механічного інструменту розпочали проведення рятувальних робіт по деблокуванню потерпілого з понівеченого автомобіля «Хюндай І 30».

Після проведення робіт по деблокуванню, потерпілий помер в присутності бригади швидкої допомоги.

Внаслідок ДТП постраждали ще двоє людей.

Нагадаємо, серйозна ДТП сталася 4 червня близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.