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    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулися три автівки (фото)

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    <p>Рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля</p> - Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулися три автівки (фото)

    Рятувальники деблокували потерпілого з понівеченого автомобіля

    Фото: ДСНС

    Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

    У ніч на четвер, 6 червня, на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів Renault Midlum, «Хюндай І 30» та ВАЗ-21099.

    Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення о 00:55, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця події виїхав особовий склад АРЗ СП. Рятувальники за допомогою механічного інструменту розпочали проведення рятувальних робіт по деблокуванню потерпілого з понівеченого автомобіля «Хюндай І 30».

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    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулися три автівки (фото)
    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: зіткнулися три автівки (фото)

    Після проведення робіт по деблокуванню, потерпілий помер в присутності бригади швидкої допомоги.

    Внаслідок ДТП постраждали ще двоє людей.

    Нагадаємо, серйозна ДТП сталася 4 червня близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

    В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

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