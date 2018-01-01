На Україну сунуть дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 2 лютого
- Сьогодні, 05:46
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У горах Iвано-Франкiвщини та на високогір’ї Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека
2 лютого в Україні у західних, місцями північних та східних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на Закарпатті помірні опади; на решті території без опадів.
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
У горах Iвано-Франкiвщини та на високогір’ї Закарпаття очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень).
На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура у західних областях вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла. На решті території вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.
У східних областях 3-8 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла.
На крайньому півдні країни до 11 градусів тепла.
Київ. Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2 градуси тепла, вдень 4-6 градусів тепла.