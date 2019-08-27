На урочисте засідання Ради запросять спікера часів Януковича Рибака



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Володимир Рибак очолював парламент за часів експрезидента Віктора Януковича

Представники партії «Європейська солідарність» виступили проти запрошення Рибака

Підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання підтримала прохання представника партії «Опозиційна платформа - За життя» і вирішила направити запрошення на урочисте засідання голові Верховної Ради VII скликання Володимиру Рибаку.

Як відомо, Рибак очолював парламент за часів експрезидента Віктора Януковича. Його повноваження було припинено після втечі Януковича.

Рішення про запрошення Рибака підготовча депутатська група ухвалила на засіданні у вівторок увечері. Виступив із проханням внести Рибака до переліку запрошених представник «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич.

Координатор підгрупи, яка займається організаційними питаннями, Сергій Іонушас («Слуга народу») зазначив, що підгрупа не прийняла рішення щодо цього питання, але на засіданні підготовчої групи представники політичних сил можуть висловити свої позиції щодо запрошення Рибака.

«Ми запрошуємо всіх голів Верховної Ради, які проживають на території держави. Тому, я думаю, все-таки всі голови Верховної Ради повинні мати повагу в майбутніх народних депутатів. Це моя особиста позиція», - сказав керівник підготовчої групи Дмитро Разумков («Слуга народу»).

Після цього він поставив на голосування пропозицію внести Рибака до списку запрошених на засідання. Більшість членів групи підтримали його.

«Я думаю, що потрібно доручити запросити Рибака», - резюмував Разумков.

Представники партії «Європейська солідарність» виступили проти. «Може, ви не соромтеся? Ідіть далі. Запросіть усіх: прем'єр-міністра, там Азіров (екс-прем'єр часів Януковича Микола Азаров – ред.) десь завалявся, Янукович», - сказала обрана до парламенту 9-го скликання за списками «Євросолідарності» Ірина Геращенко.

«Я поставив питання щодо тих осіб, які проживають на території нашої держави. Наскільки мені відомо, інші або переслідуються за законом, або не проживають не території держави», - відповів їй Разумков.

До слова, 27 серпня ексміністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України, її відразу передали співробітникам Нацполіції.

Джерело: Інтерфакс-Україна