На Великдень окупанти порушили «тишу»

Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї

За минулу добу, 2 травня, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів неподалік неподалік населеного пункту Катеринівка. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

Крім того, станом на 7 ранку 3 травня також було порушення «тиші». Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Тим часом, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.