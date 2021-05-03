Кравчук пояснив, як взяти Путіна за «місце, яке болить»

«Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну», – наголосив перший президент України

Перед президентом Росії Володимиром Путіним треба поставити питання щодо виконання домовленостей в рамках «нормандського формату».

Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

«У даній ситуації я (якби був зараз президентом – ред.) хотів би зустрітись з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлене єдине питання. Є «нормандський формат2, в цьому форматі Путін, і узгоджуються з ним всі домовленості, які там приймаються. І коли б на порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей «нормандського формату», а це перш за все означає домовленості по Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, бо вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення – і він що, відмовляється від того, що сам запропонував? Отут уже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить», – сказав Кравчук.

За його словами, «важливо знати, а як же він пояснюватиме це народові».

«Він (Путін, – ред) каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання «нормандського формату», який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну», – наголосив перший президент.

Також Кравчук пояснив, чи можлива відмова від «мінського формату».

Раніше Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.