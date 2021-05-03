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    Кравчук пояснив, як взяти Путіна за «місце, яке болить»

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    На думку Леоніда Кравчука, зараз &laquo;є момент взяти Путіна за те місце, яке болить&raquo; - Кравчук пояснив, як взяти Путіна за «місце, яке болить»

    На думку Леоніда Кравчука, зараз «є момент взяти Путіна за те місце, яке болить»

    «Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну», – наголосив перший президент України

    Перед президентом Росії Володимиром Путіним треба поставити питання щодо виконання домовленостей в рамках «нормандського формату».

    Про це заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

    «У даній ситуації я (якби був зараз президентом – ред.) хотів би зустрітись з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлене єдине питання. Є «нормандський формат2, в цьому форматі Путін, і узгоджуються з ним всі домовленості, які там приймаються. І коли б на порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей «нормандського формату», а це перш за все означає домовленості по Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, бо вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення – і він що, відмовляється від того, що сам запропонував? Отут уже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить», – сказав Кравчук.

    За його словами, «важливо знати, а як же він пояснюватиме це народові».

    «Він (Путін, – ред) каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання «нормандського формату», який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну», – наголосив перший президент.

    Також Кравчук пояснив, чи можлива відмова від «мінського формату».

    Раніше Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

    Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

    Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

    Теги: Нормандський формат Росія Донбас Мінські угоди Путін політика Леонід Кравчук Україна президент
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