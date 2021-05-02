Епіфаній розповів, як можна було уникнути втрати Криму й війни на Донбасі

Митрополит Епіфаній: Якби у нас була незалежна церква від самого початку, то я впевнений, що не було б окупації Криму і війни на сході України

За словами Епіфанія, патріарх Кирило створював ілюзію того, що українці нібито прагнуть бути єдиним народом з росіянами

Створення української помісної православної церкви ще від самого початку Незалежності України дозволило б уникнути окупації Росією Криму та війни на Донбасі.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Україна на початку автокефального руху не сприяла цьому. Українці також до кінця не зрозуміли, що необхідно мати свою незалежну помісну українську православну церкву», – заявив він в етері «5 каналу».

«Якби у нас була незалежна церква від самого початку (незалежності України - ред.), то я впевнений, що не було б окупації Криму і війни на сході України», – пояснив Епіфаній.

Також він наголосив, що це патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв) вплинув на президента Росії Володимира Путіна, аби той розпочав збройну агресію проти України.

«Якщо ми проаналізуємо всі приїзди патріарха Кирила в Україну, то побачимо, що він створив цю ідею «русского міра», і він впливав на Путіна в тому сенсі, що всі українці очікують приєднання, єдності», – сказав предстоятель ПЦУ.

За словами Епіфанія, саме Гундяєв створював ілюзію того, що українці нібито прагнуть бути єдиним народом з росіянами.

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Нагадаємо, що учора предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців з посланням напередодні Великодня, в якому зокрема побажав українським воїнам на фронті Божого захисту і перемоги.

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