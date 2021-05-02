Українські позиції на Донбасі обстріляні неподалік Катеринівки

Російські найманці вели вогонь по українським позиціям з крупнокаліберних кулеметів

Протягом неділі, 2 травня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також у зведенні штабу ООС йдеться про те, що окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Вперше, 28 квітня, БПЛА Спільної моніторингової місії середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того-ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

29 квітня, у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

Такі дії окупантів спрямовані на дестабілізацію обстановки у районі лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом.

Нагадаємо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи сторонам не вдалося домовитися про великоднє перемир'я в зоні проведення ООС.