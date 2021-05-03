Війна на Донбасі: Кравчук пояснив, чи можлива відмова від «мінського формату»

Україна може або вийти з «мінського формату», або розширити його

Перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.

Кравчук також пояснив, в чому полягає ідея «кластерів» щодо Донбасу:

«Кластери – це питання, вироблені за 7 років, вони будуть об'єднані в групи. І тоді не буде можливості будь-кому висмикувати із загальних питань. От, наприклад, Росія каже: давайте розглядати 9 питання. А чому не 1, 2, 3 питання? Коли розіб'ють на кластери і приймуть їх, тоді ніхто не буде ставити питання про якісь інші питання. Буде чітко: без виконання першого питання не може бути виконане друге і так далі. Це дуже важливий момент».

За його словами, це дозволить продовжувати «мінський формат», тому що кластери – це момент вдосконалення «мінського» процесу.

«Є і в нас в ТКГ пропозиція – вдосконалити координаційний механізм впливу на порушення припинення режиму вогню. Це вже більш конкретні кроки, і такий документ запропонувала і сама Росія на нашій загальній зустрічі. Я не буду видавати це в рожевому кольорі, але є перші маленькі кроки до того, що ми хочемо домогтися якихось більш конкретних і ефективних дій в «мінському форматі». Але якщо ми побачимо, що це або спроба якось відійти від головного питання про мир на Донбасі, або спроба приховати свої справжні наміри, я буду підтримувати, не тільки підтримувати, а сам буду просити – іти з «мінського формату», бо все уже було зроблено, щоб його реанімувати, але, на жаль, не вийшло. Значить треба шукати інші формати», –заявив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук пояснив, як можна ставити питання:

«Або вийти з «мінського формату», або розширити цей формат, перенісши його, скажімо, в Європу, змінивши склад на більш високий рівень посадових осіб, і щоб ці документи повністю відповідали нормам міжнародного права і були обов'язковими до виконання. Ось таке може бути. Давайте подивимося що станеться після тих дій, які відбуваються щодо України в Європі, США, можлива зустріч Зеленського з Путіним, точно буде зустріч Байдена з Путіним. От після всіх цих зустрічей і прийнятих рішень ми тоді зможемо остаточно прийняти нашу позицію щодо «мінських» перемовин».

Раніше Росія висунула нову умову на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.