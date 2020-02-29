Арахамія запевняє, що Тігіпка не призначать прем'єром



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Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Призначення Тігіпка на позачерговому засіданні Ради не розглядатимуть, зазначив Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія не прогнозує призначення бізнесмена Сергія Тігіпка прем'єр-міністром.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Ні, цього не буде», - відповів Арахамія на питання про можливість призначення Тігіпка головою уряду.

До уточнюючого питання журналіста депутат відмовився називати імена розглянутих кандидатур.

«Є можливість епідемії коронавірусу, і потрібно Кабмін фактично перетворити в штаб. Для того, щоб це стало штабом, потрібно зробити кілька кадрових рішень. Ми хотіли б посилити Кабмін, зробити його більш оперативним, більш досвідченим і все таке», - пояснює політик.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, протягом 2002-2004 років Тігіпко очолював Нацбанк України. Тричі був народним депутатом. У 2010-2012 роках був віцепрем'єр-міністром з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Також був заступником голови Партії регіонів. Кандидат економічних наук.

2010 року Тігіпко балотувався у президенти України (тоді переміг Янукович). На виборах йому допомагав Дмитро Разумков, який нині очолює Верховну Раду. Тігіпко дружить із родиною Разумкових. 1997 року саме Разумков-старший рекомендував молодого банкіра Тігіпка на посаду віцепремʼєр-міністра з економічних питань в уряд Павла Лазаренка.

Тігіпку належить низка компаній, зокрема «Таскомбанк» та Universal Bank (філією якого є Monobank). Статки Тігіпка оцінюють у понад 400 мільйонів доларів.