Глава МЗС не виключив свою можливу відставку



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив про можливу відставку

Пристайко був готовий до відставки з самого початку, бо розуміє наскільки часто змінюються міністри

Глава Міністерства закордонних справ України (МЗС) Вадим Пристайко не виключив свою можливу відставку.

Про це він повідомив на каналі Україна 24.

Пристайко зазначив, що готовий до відставки був з самого початку, бо розумів наскільки часто змінюються міністри.

«Прямолінійно, якщо запитати, чи готовий я до відставки - готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував мені стати міністром закордонних справ. Це честь, але за 25 плюс років карєри, я очевидно розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди», - говорить він.

Також Пристайко припустив, що йому можливо шукають вже заміну.

«Що стосується того, чи підбирається хтось на мою посаду? Очевидно, підбирається. І як жартують, що нові вибори починаються на наступний день після перемоги, так само завжди має бути зрозуміло, хто може взятись за роботу якщо не конкретна людина. Чи підбирає Андрій Єрмак - це його робота. Як голова Офісу президента зараз він має пропонувати президенту, але остаточне рішення приймає Володимир Зеленський«», - додав Пристайко.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада скликає позачергове засідання на вимогу Зеленського. Засідання призначене на 16 годину 4 березня.

До слова, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Тема зміни уряду останніми днями обговорюється політиками та експертами. Зокрема, експерт Кирило Сазонов вважає, що у разі призначення на посаду прем'єр-міністра України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського, рейтинг чинної влади обвалиться остаточно.

Як повідомляв «Главком» посилаючись на власні джерела, президент Володимир Зеленський відправить у відставку заступника голови СБУ Нескоромного.