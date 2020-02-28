У Зеленського назвали причини скликання позачергового засідання парламенту



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Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту 4 березня Фото: Громадське

Зеленський просить включити до порядку денного законопроєкти по Кабміну

Президент Володимир Зеленський дійсно направив голові Верховної ради Дмитру Разумкова лист з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в «Слузі народу», що позачергове засідання буде присвячене «кадровим змінам».

Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада скликає позачергове засідання на вимогу Зеленського. Засідання призначене на 16 годину 4 березня.

До слова, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Тема зміни уряду останніми днями обговорюється політиками та експертами. Зокрема, експерт Кирило Сазонов вважає, що у разі призначення на посаду прем'єр-міністра України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського, рейтинг чинної влади обвалиться остаточно.