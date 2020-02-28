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    У Зеленського назвали причини скликання позачергового засідання парламенту

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    Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту 4 березня&nbsp; - У Зеленського назвали причини скликання позачергового засідання парламенту
    Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту 4 березня 
    Фото: Громадське

    Зеленський просить включити до порядку денного законопроєкти по Кабміну

    Президент Володимир Зеленський дійсно направив голові Верховної ради Дмитру Разумкова лист з вимогою скликати позачергове засідання парламенту. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Глава держави звернувся з проханням включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проєктів законів та щодо Кабінету міністрів України. Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

    Також ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в «Слузі народу», що позачергове засідання буде присвячене «кадровим змінам».

    Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

    Раніше стало відомо, що Верховна Рада скликає позачергове засідання на вимогу Зеленського. Засідання призначене на 16 годину 4 березня. 

    До слова, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

    Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

    Тема зміни уряду останніми днями обговорюється політиками та експертами. Зокрема, експерт Кирило Сазонов вважає, що у разі призначення на посаду прем'єр-міністра України олігархів Сергія Тігіпка або Валерія Хорошковського, рейтинг чинної влади обвалиться остаточно

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