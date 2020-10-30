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    На вихідних у більшості областей України очікуються дощі

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    У Києві на вихідних очікується волога погода і +7 градусів - На вихідних у більшості областей України очікуються дощі
    У Києві на вихідних очікується волога погода і +7 градусів

    Температура повітря у середньому підніматиметься вдень до +12 градусів

    В Україні на вихідних циклон з півдня зумовить у більшості областей дощі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «У суботу на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях можливі сильні дощі. У неділю в західній частині України опади припиняться», – прогнозує Діденко.

    Також за словами метеоролога, 31 жовтня – 1 листопада буде холодно.

    «Денна температура повітря знизиться до +7+11 градусів, на Півдні та південному сході тепліше, +10+14 градусів», – наголосила Діденко.

    Синоптик прогнозує, що у Києві на вихідних перехід від жовтня до листопада буде вогкий, з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів.

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    «Тумани ще й сприятимуть зависанню шкідливих домішок у повітрі, тому вихідними шопінг не дуже доречний», – попередила Діденко.

    Як повідомлялося, коронавірус знизив точність прогнозів погоди.

    Також нагадаємо, кияни страждають від смогу: еколог пояснив, чому рівень забруднення зашкалює.

    прогноз погоди Київ Україна Facebook повітря дощ Наталка Діденко
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