На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)

Зі всього ягідного різноманіття вишню обрано як елемент міського стандарту гостинності

У Вінниці кафе та ресторани долучилися до проєкту «Вінницький стандарт гостинності», розробивши ексклюзивне вишневе меню. Про це йдеться у дописі на офіційній туристичній сторінці Вінниці у Facebook.

«Поспішаємо поділитися фантастичною новиною! Тепер однією причиною більше, щоб відвідати Вінницю – у нас з’явилося єдине в Україні ексклюзивне вишневе меню, в якому кожен знайде страву собі до смаку», – йдеться в повідомленні.

Зі всіх ягід вишню обрано як символ гостинності, бо її традиційно вирощували в регіоні. Цікаво, що в місті є мікрорайон Вишенька. Крім того, Вишня – це назва садиби М. Пирогова, де вирувало культурно-мистецьке життя Вінниці у другій половині ХІХ ст. Тому не дивно, що саме цю ягоду обрали для проєкту.

Нині страви з вишнею вже пропонують вісім закладів громадського харчування міста. Окрім традиційних вареників, пирогів, тортів та штрудлів, кухарі кафе та ресторанів використали цю ягоду у приготуванні соусів до м'ясних страв, у рецептах бургерів і навіть борщу на вишнях. Також гостям пропонують скуштувати вишневий компот та інші напої на вишні.

Додамо, що у селі Стодульці Северинівської громади Жмеринського району Вінницької області частували гостей варениками. Тут пройшов фестиваль вареників.

Раніше повідомлялося, що в Уланівській громаді, що розташована у Хмільницькому районі на Вінничині, пройшов фестиваль «Картоплі по-уланівськи», присвячений місцевій страві.

Нагадаємо, що український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.