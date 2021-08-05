  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вінницькі кухарі запрошують відвідати місто, аби скуштувати страви з вишнею - На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)
    Вінницькі кухарі запрошують відвідати місто, аби скуштувати страви з вишнею
    Фото: Visit Vinnytsia/Facebook

    Зі всього ягідного різноманіття вишню обрано як елемент міського стандарту гостинності

    У Вінниці кафе та ресторани долучилися до проєкту «Вінницький стандарт гостинності», розробивши ексклюзивне вишневе меню. Про це йдеться у дописі на офіційній туристичній сторінці Вінниці у Facebook.

    «Поспішаємо поділитися фантастичною новиною! Тепер однією причиною більше, щоб відвідати Вінницю – у нас з’явилося єдине в Україні ексклюзивне вишневе меню, в якому кожен знайде страву собі до смаку», – йдеться в повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)
    На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)
    На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)

    Зі всіх ягід вишню обрано як символ гостинності, бо її традиційно вирощували в регіоні. Цікаво, що в місті є мікрорайон Вишенька. Крім того, Вишня – це назва садиби М. Пирогова, де вирувало культурно-мистецьке життя Вінниці у другій половині ХІХ ст. Тому не дивно, що саме цю ягоду обрали для проєкту.

    Нині страви з вишнею вже пропонують вісім закладів громадського харчування міста. Окрім традиційних вареників, пирогів, тортів та штрудлів, кухарі кафе та ресторанів використали цю ягоду у приготуванні соусів до м'ясних страв, у рецептах бургерів і навіть борщу на вишнях. Також гостям пропонують скуштувати вишневий компот та інші напої на вишні.

    Додамо, що у селі Стодульці Северинівської громади Жмеринського району Вінницької області частували гостей варениками. Тут пройшов фестиваль вареників.

    Раніше повідомлялося, що в Уланівській громаді, що розташована у Хмільницькому районі на Вінничині, пройшов фестиваль «Картоплі по-уланівськи», присвячений місцевій страві.

    Нагадаємо, що український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

    Теги: українці Вінниччина харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Вінниччині розробили ексклюзивне меню з вишнею (фото)