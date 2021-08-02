Врятувати палац Бадені. На Львівщині відбувся видовищний фестиваль (фото)

Пам’ятка архітектури уже який рік переживає не найкращі часи

На Львівщині в центрі Буська, біля палацу графа Казимира Фелікса Бадені, відбувся другий фестиваль у стилі ретро «BadenіFest». Про це повідомили в пресслужбі Буської міської ради.

Цей захід спрямований на популяризацію для відновлення історичної будівлі початку ХІХ століття.

«Містяни та численні гості на один день, 1 серпня, поринули у минувшину: подвір'ям палацу прогулювалися дами у вбранні періоду початку ХХ століття, середньовічні придворні вельможі, козаки з шаблями, чоловіки у фраках, леді в розкішних довгих сукнях і ексклюзивних капелюшках. Палац Бадені в Буську – це згадка про славетне минуле графів Бадені, які колись займали панівне положення в Галичині ХІХ ст. З травня 2016 року його власником стала громада Буська. Міська рада щороку виділяє кошти для проведення невідкладних ремонтних робіт, проте їх недостатньо. Палац потребує капітального ремонту, на який (за оцінками фахівців) необхідно близько 25 млн грн», – йдеться у повідомленні.

На заході учасники фесту могли скуштувати юшку та різні смаколики, які готували в різні історичні періоди в Галичині. А ще тут було справжнє живе Буське пиво різних сортів, яке почали вперше варити більше століття тому на графській пивоварні. Поряд відбувалися майстер-класи з ковальства та виготовлення прикрас, діяли виставки ретро-автомобілів, одягу та старожитностей, охочі мали нагоду безкоштовно побувати у місцевому краєзнавчому музеї, яким опікується культорологічне товариство «Бужани», придбати сувенірну продукцію з логотипами свята, покататися містом на бричці та автомобілі початку ХХ століття.

«Свято вдалося, тому наступного року організатори очікують, що фестиваль стане ще більш масовим, більш костюмованим, а центральні та обласні органи влади сприятимуть тому, аби палац відновив свій первісний вигляд, став справжнім туристичним центром України у серці старовинного міста над Бугом», – пояснили в міськраді.

Нагадаємо, що Палац Бадені – резиденція графа Казимира Фелікса Бадені, який разом зі своїм братом Станіславом були відомими місцевими польськими громадськими та політичними діячами, меценатами та підприємцями. Збудований палац у 1810 р. в стилі класицизму. У 60-х роках він перейшов на баланс Міністерства оборони СРСР. В самому палаці влаштували казарми, де дислокувалася військова частина стратегічного зв’язку. Важливо, що військові палац не зруйнували, а навпаки підтримували його в більш-менш гарному стані. 25 травня 2004 року військову частину розформували, але покинута резиденція графів Бадені так і залишилася на балансі Міноборони України. Відтоді пам’ятка архітектури переживає не найкращі часи.

Додамо, що в Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині.

Додамо, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

Нагадаємо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати два млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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