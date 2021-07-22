На Вінниччині відбудеться фестиваль «Картоплі по-уланівськи»

На фестивалі презентують картоплю по-уланівськи за рецептом Глафіри Дорош

Страва – родом із цього регіону і претендує на те, щоб стати нематеріальною культурною спадщиною

В Уланівській громаді, що розташована у Хмільницькому районі на Вінничині, пройде фестиваль «Картоплі по-уланівськи», присвячений місцевій страві. Відбудеться захід 21 серпня в Уланівській сільській громаді вперше. Таким чином хочуть не лише об’єднати громаду, а й популяризувати саму страву. Про це повідомляє Суспільне.

На фестивалі презентують картоплю по-уланівськи за рецептом Глафіри Дорош усі населені пункти громади. А на виручені кошти, планують встановити пам’ятник картоплі.

У програму фестивалю входить проведення кулінарного майстер-класу від зірки телепроєкту «МайстерШеф» Ігоря Місевича і дегустація картоплі по-уланівськи та інших популярних страв.

Крім цього, передбачені виступи популярних музичних колективів, музичні та спортивні конкурси, змагання для дітей і дорослих й тематична презентація «Картопля у символіці територіальних громад країн світу».

Зараз працюють над тим, аби включити рецепт картоплі по-уланівськи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Чим особливий цей рецепт:

Відомий рецепт, який був створений в Хмільницькому районі, прославився на весь світ. Придумала його Глафіра Дорош. Страву можна знайти в меню ресторанів Росії, Америки, Ізраїлю, Канади, Німеччини.

Глафіра працювала поваром у сільському кафе. Жінка порізала і кинула їх в казан з олією картоплю, а поруч стояла часникова підливка. Ось нею вона і полила картоплю. Так на світ з'явилась нова страва.

Можливо, про новинку так і ніхто б не дізнався, якби не приїзд журналіста з газети «Известия» на початку 1960 року. Гостя зустріли і запросили на обід до кафе, а там його частувала Глафіра Дорош. На столі було багато смачних страв, але найбільше йому припала до душі картопля по-Уланівськи. Згодом в «Известиях» вийшов матеріал, присвяченний Уланівській картоплі.

Після цього до пані Дорош прийшла слава. Вона отримувала листи звідусюди з проханням поділитися цим рецептом.

Глафіра Дорош – єдиний орденоносець СРСР, що отримала нагороду Трудового Червоного прапора за кулінарний винахід.

Померла жінка восени 2015 року.

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