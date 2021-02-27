Український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі

Українські шеф-кухарі ведуть кампанію, націлену визнати український борщ частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО

За версією видання СNN, українська страва потрапила у рейтинг 20 найкращих супів у світі.

Про це повідомляє СNN.

Видання CNN склало свій список з 20 найкращих супів у світі. І український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

«Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, який обожнюють в Україні й по всій Східній Європі. Часто приправлений щедрою ложкою сметани, борщ – це не просто буряковий суп. Він має пікантну нотку від квасу – ферментованого бурякового соку, який теж став регіональною особливістю. Хоч цей суп інколи пов’язують з російською кухнею, це твердження надзвичайно спірне», – йдеться в статті.

CNN нагадує, що зараз українські шеф-кухарі ведуть кампанію, націлену визнати український борщ частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Слідом за борщем видання радить скуштувати французьку рибну юшку з часником і прянощами – буйабес. Ця страва стала кулінарною іконою, яку напряму пов’язують з містом Марсель.

В список також потрапив португальський суп кальду-верде, а також чобра-ярік, який готують в Алжирі Лівії й Тунісі, перуанський креветковий суп, іспанський гаспачо, арахісовий суп із Західної Африки, американський гамбо, марокканський суп харіра, грузинський харчо і багато інших.

Нагадаємо, що борщу повернули українську «прописку» у турецькій Вікіпедії.

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