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    На Вінниччині відбудеться фестиваль вареників

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    На Вінниччині відбудеться фестиваль вареників
    Фото Інформаційна Вінничина

    Цими вихідними можна завітати на дійство, де обіцяють пригостити варениками з кропивою

    Вже цієї суботи, 24 липня, у селі Стодульці Северинівської громади Жмеринського району Вінницької області частуватимуть гостей варениками. Тут проведуть фестиваль вареників, повідомляє «Інформаційна Вінниччина».

    «З чим тільки у нас вареники не готують! Навіть з кропивою були, – згадує мешканка Стодульців Леся Оранська. – Ми ж вже років 20 проводимо цей фестиваль на свято Петра і Павла, 12 липня. Наша Любов Іванівна Голубенко, яка тоді була головою сільради, його започаткувала. Відтоді щоліта влаштовуємо фестиваль вареників. То за стільки років перепробували безліч рецептів. Готуємо вареники не тільки з різноманітною начинкою та різним тістом. Було, що вареники в желатині робили абощо. Кожен вигадує щось новеньке і незвичне, щоб здивувати гостей свята».

    За словами Лесі Іванівни, беруть участь у фестивалі мешканці усіх навколишніх сіл:

    «Приїжджають творчі колективи виступати, майстри і майстрині показують свої доробки, ярмарок проходить, конкурси, розваги. Все, як на фестивалі. Торік, правда, через пандемію ми провели його тільки для своїх, і без масштабної програми», – каже учасниця фестивалю.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Уланівській громаді, що розташована у Хмільницькому районі на Вінничині, пройде фестиваль «Картоплі по-уланівськи», присвячений місцевій страві. Відбудеться захід 21 серпня в Уланівській сільській громаді вперше. Таким чином хочуть не лише об’єднати громаду, а й популяризувати саму страву.

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    Теги: метро Вінниччина фестиваль
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    На Вінниччині відбудеться фестиваль вареників