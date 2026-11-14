На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо

Дефіцит освітньої субвенції зафіксували у 23 із 63 територіальних громад області

У школах Вінниччини педагогам пропонують іти у відпустки за власний рахунок через брак коштів на зарплати. Наразі дефіцит освітньої субвенції в області сягає майже 138 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис народної депутатки Лариси Білозір у Facebook.

За її словами, про нестачу фінансування заявили 23 із 63 територіальних громад Вінниччини. Зокрема, Калинівській громаді бракує понад 16 млн грн, Барській – майже 13 млн грн, Жмеринській та Могилів-Подільській – по 11,5 млн грн, а Вапнярській – близько 6 млн грн.

Депутатка зазначила, що через дефіцит коштів у деяких навчальних закладах уже пропонують педагогам оформлювати відпустки без збереження заробітної плати. Також школи скорочують поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів, зменшують години груп продовженого дня та гуртків. Виникають і проблеми з оплатою замін уроків.

Білозір нагадала, що у 2026 році передбачено поетапне підвищення зарплат педагогам: на 30% із січня та ще на 20% із вересня. За її словами, ці рішення не забезпечують належного результату, якщо громади не мають коштів для своєчасної виплати заробітної плати.

Серед причин дефіциту фінансування міністр освіти називає неефективну мережу закладів освіти, зокрема функціонування малокомплектних шкіл-філій у сільській місцевості. Водночас депутатка зауважила, що закриття таких закладів може створити проблеми з доступом дітей до освіти. У деяких селах немає належного дорожнього сполучення, шкільних автобусів або водіїв.

На думку Білозір, оптимізація шкільної мережі не може бути єдиним способом розв'язання проблеми. Вона наголошує на необхідності переглянути механізм розрахунку освітньої субвенції, щоб він враховував особливості сільських громад, потреби різних типів закладів освіти та фактичне педагогічне навантаження.

Депутатка повідомила, що разом із колегами повторно звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства освіти і науки з проханням переглянути механізм розподілу субвенції та забезпечити фінансування передбачених виплат педагогам.

Раніше «Главком» писав про ситуацію у Василькові на Київщині, де через дефіцит освітньої субвенції школам довелося переглядати педагогічне навантаження та скорочувати окремі освітні послуги. Директорки двох місцевих гімназій підтвердили нестачу коштів, водночас запевнили, що посадові оклади вчителів не зменшувалися, а заклади продовжують працювати у штатному режимі.