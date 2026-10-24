Драпатий запровадив кадрові обмеження для військових, обвинувачених у корупції

Драпатий взявся за фігурантів корупційних справ, які перечікують суди в ЗСУ

Нове доручення передбачає особливий контроль за призначеннями до ТЦК, військово-лікарських комісій та закупівельних підрозділів

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий видав спеціальне доручення, яке передбачає кадрові обмеження та дисциплінарні заходи щодо військовослужбовців, причетних до корупційних правопорушень. Документ стосується не лише тих, хто вже має судові вироки, а й військових, справи яких перебувають на розгляді в суді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Наші гроші», яке отримало інформацію від джерел у ЗСУ.

Доручення датоване 7 вересня 2026 року. Його мета – мінімізувати корупційні ризики у війську та ускладнити перебування на відносно спокійних посадах для осіб, які намагаються уникнути відповідальності, використовуючи військову службу.

Документ адресували 48 посадовцям та органам військового управління, зокрема керівництву Генерального штабу, командувачам видів і родів військ, керівникам військових навчальних закладів та правоохоронних органів ЗСУ.

Які обмеження запровадив Драпатий?

Одне з ключових положень доручення передбачає заборону комплектувати підрозділи військовослужбовцями, яких обвинувачують у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах, якщо відповідні кримінальні провадження вже перебувають у суді. Командування отримує підстави для кадрових рішень щодо таких осіб ще до ухвалення судового вироку.

Окремі вимоги встановлено для військовослужбовців, яких уже притягували до відповідальності за корупційні порушення. Зокрема, якщо суд не позбавив військового права обіймати певні посади, командування все одно має забезпечити його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Щодо засуджених за корупцію передбачено розгляд питання про переведення на посади, не пов'язані з керівними та господарськими повноваженнями. Військовослужбовців, чиї активи суд визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави, мають звільняти з посад.

Що зміниться для ТЦК та військово-лікарських комісій?

Особливу увагу в дорученні приділено кадровим призначенням до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій і підрозділів, які відповідають за закупівлі.

Під час призначення на посади або ухвалення інших кадрових рішень керівництво зобов'язане враховувати:

наявність непогашеної судимості за корупційні злочини;

відкриті кримінальні провадження за корупційними статтями;

факти притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.

Аналогічні вимоги поширюються на Військову службу правопорядку, юридичні та антикорупційні служби, а також підрозділи внутрішнього контролю. Крім того, командування має запобігати прямому підпорядкуванню близьких родичів під час проходження військової служби.

Звітувати про корупційні правопорушення, судові вироки, відкриті провадження та дисциплінарні стягнення необхідно кожні шість місяців і за підсумками року.

Військова служба не повинна перешкоджати розгляду корупційних справ

Драпатий також видав окреме доручення, яке зобов'язує командирів забезпечувати явку підлеглих до слідчих органів і судів. Зокрема, заборонено використовувати службові завдання як привід для безпідставної неявки військовослужбовців на слідчі дії або судові засідання.

Якщо виникають обставини, що перешкоджають явці, командири повинні невідкладно повідомляти про них прокурора, слідчого або суд. Відділ запобігання корупції має вести облік військовослужбовців, притягнутих до відповідальності за корупційні порушення, перевіряти реакцію командирів та за потреби ініціювати службові перевірки.

Кого можуть зачепити нові обмеження?

За словами юриста «Центру протидії корупції» Романа Вербовського, доручення може стосуватися десятків фігурантів кримінальних проваджень, які мобілізувалися до Сил оборони. «Це доручення може зачепити значну частину обвинувачених у справах НАБУ та САП, які мобілізувалися до Сил оборони, значна частина яких мобілізувались, аби уникнути покарання. Нам відомо про близько 80 фігурантів, які мобілізувалися до Сил оборони», – розповів юрист.

Серед прикладів видання називає колишнього заступника голови правління «Укргазвидобування» Олексія Тамразова. У грудні 2021 року Вищий антикорупційний суд визнав його винуватим у спробі надати $100 тис. хабаря прокурору. Однак апеляційне провадження зупинили після того, як у липні 2022 року Тамразов мобілізувався до війська.

Також журналісти згадують брата колишнього голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова, якого обвинувачують у справі щодо хабаря в розмірі $100 тис. Він мобілізувався у вересні 2025 року, коли суд розглядав справу.

Серед інших фігурантів – колишній заступник міністра оборони Ігор Халімон, екскерівник ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов та колишній посадовець «Укрзалізниці» Віталій Цвігун. Їм інкримінують правопорушення в різних корупційних справах.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовослужбовцю Львівського ТЦК та СП у справі про побиття мобілізованого, який згодом помер у лікарні. За матеріалами справи, постраждалого госпіталізували 22 вересня, а 6 жовтня він помер. Суд узяв підозрюваного під варту.

Водночас, як повідомляє Lviv.media з посиланням на судові матеріали, у серпні 2026 року цього військовослужбовця вже було визнано винуватим в отриманні хабаря. Тоді суд призначив йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Нові кадрові обмеження, запроваджені дорученням Драпатого, покликані запобігати перебуванню на відповідальних посадах військових із корупційними правопорушеннями.