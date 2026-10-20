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На Вінниччині через атаку РФ спалахнув об’єкт критичної інфраструктури (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Вінниччині через атаку РФ спалахнув об’єкт критичної інфраструктури (відео)
Наслідки російської атаки на Вінниччину
фото: скриншот з відео

Обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 20 жовтня, на Вінниччині внаслідок російської атаки спалахнула пожежа на об’єкті критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

«Сьогодні російські війська вчергове атакували Вінниччину. Внаслідок ворожої атаки на одному з обʼєктів критичної інфраструктури виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

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За даними влади, наразі рятувальники ліквідували всі осередки загоряння. Піротехніки ДСНС обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. До ліквідації наслідків атаки залучалися 68 рятувальників та 14 одиниць техніки», – додала Заболотна.

До слова, 20 жовтня російські терористичні війська завдали удару по Новобаварському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, пошкоджено приватні будинки та цивільне підприємство.

Як повідомлялося, 20 жовтня російська терористична армія вдарила по кладовищу у Рівному, де поховані українські захисники. Унаслідок атаки пошкоджено понад 10 могил.

Також Росія атакувала Львівщину. Унаслідок цього постраждала людина.

Зокрема, 20 жовтня окупанти двічі за день атакували енергооб'єкт на Прикарпатті. Унаслідок повторної атаки людина отримала поранення.

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Теги: війна Вінниччина

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