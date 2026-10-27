Поліція зірвала напад із кислотою на жінку у Вишгороді (відео)

Поліція затримала трьох підозрюваних у підготовці нападу на жінку у Вишгороді

Правоохоронці затримали його за мить до появи жінки, а під час обшуків вилучили зброю та $156 тис

Поліцейські запобігли замовному нападу на жінку у Вишгороді Київської області. Підозрюваний збирався вилити їй в обличчя сірчану кислоту, видаючи себе за кур'єра служби доставки. Чоловіка затримали безпосередньо перед нападом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова.

На Київщині чоловік хотів облити жінку кислотою біля дверей квартири: поліція показала момент затримання у Вишгороді Нападник видавав себе за кур'єра та вже відкрив пляшку з хімікатом. Правоохоронці перехопили його за мить до інценденту. Ще двох підозрюваних збуло атримано в Києві. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За словами Нєбитова, нападник стояв біля квартири потерпілої та вже відкрив пляшку з кислотою. Він планував сказати «Вам доставка», щоб жінка відчинила двері, після чого облити її небезпечною речовиною.

Правоохоронці встановили, що підготовка до злочину тривала тривалий час. Підозрювані стежили за жінкою, вивчали її розпорядок дня та навіть заздалегідь перевіряли дію кислоти.

Оперативники Департаменту карного розшуку відстежували дії зловмисників і затримали безпосереднього виконавця в момент, коли він готувався здійснити напад.

Одночасно із затриманням у Вишгороді правоохоронці провели операцію в Києві, де затримали ще двох імовірних учасників угруповання.

Серед вилученого – сірчана кислота, автомат і $156 тис фото: Нацполіція

Під час слідчих дій вилучили контейнер із сірчаною кислотою, автомат, електронну техніку та $156 тис готівкою.

За інформацією поліції, група могла спеціалізуватися на виконанні тяжких злочинів за гроші, зокрема замовних нападів і підпалів майна. Для окремих завдань учасники залучали додаткових виконавців.

Наразі всіх трьох затриманих взято під варту без права внесення застави. Мотив нападу на жінку та особу можливого замовника правоохоронці в оприлюдненому повідомленні не розкрили.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про затримання у Києві жінки, яка, за даними СБУ, готувала вбивство російського опозиціонера. Підозрювана мала застрелити чоловіка біля спортзалу, але правоохоронці затримали її під час підготовки до замаху.

Також «Главком» писав про викриття двох підозрюваних у підготовці замовних убивств військових у Запоріжжі. За даними слідства, вони планували заманювати військовослужбовців на фальшиві побачення, де мали влаштувати засідки.