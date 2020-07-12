На військовому кораблі у США спахнула масштабна пожежа: багато постраждалих



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Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard

Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні

Щонайменше 18 моряків Військово-морських сил США постраждали в результаті пожежі, що сталася на одному з військових кораблів на базі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

Про це повідомив у неділю телеканал ABC.

Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard. Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні з незначними травмами. Екіпаж у повному складі покинув судно.

Відзначається, що незабаром після початку пожежі стався вибух. Пожежні продовжують гасіння загоряння, причини інциденту встановлюються.

До слова, сьогодні у центрі Одеси спалахнув житловий будинок.