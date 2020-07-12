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    На військовому кораблі у США спахнула масштабна пожежа: багато постраждалих

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    Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard - На військовому кораблі у США спахнула масштабна пожежа: багато постраждалих
    Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard

    Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні

    Щонайменше 18 моряків Військово-морських сил США постраждали в результаті пожежі, що сталася на одному з військових кораблів на базі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

    Про це повідомив у неділю телеканал ABC.

    Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard. Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні з незначними травмами. Екіпаж у повному складі покинув судно.

    Відзначається, що незабаром після початку пожежі стався вибух. Пожежні продовжують гасіння загоряння, причини інциденту встановлюються.

    До слова, сьогодні у центрі Одеси спалахнув житловий будинок.

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