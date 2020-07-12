На військовому кораблі у США спахнула масштабна пожежа: багато постраждалих
Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні
Щонайменше 18 моряків Військово-морських сил США постраждали в результаті пожежі, що сталася на одному з військових кораблів на базі в Сан-Дієго (штат Каліфорнія).
Про це повідомив у неділю телеканал ABC.
Займання сталося на борту універсального десантного корабля Bonhomme Richard. Постраждалі моряки доставлені в місцеві лікарні з незначними травмами. Екіпаж у повному складі покинув судно.
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Firefighters in Southern California responded to a fire on board the USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego on Sunday morning. Eighteen sailors were transported to hospital for minor injuries, officials said. San Diego is the Bonhomme Richard's home port and it was undergoing routine maintenance at the time the fire broke out at around 9 a.m. local time.
Відзначається, що незабаром після початку пожежі стався вибух. Пожежні продовжують гасіння загоряння, причини інциденту встановлюються.
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