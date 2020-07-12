У центрі Одеси спалахнув житловий будинок



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На місці події працюють понад 60 рятувальників ДСНС Фото: Думская

Внаслідок пожежі постраждав рятувальник

На одній із центральних вулиць Одеси загорівся триповерховий житловий будинок.

За неофіційною версією, займання виникло у квартирі на останньому поверсі.

На місці події працюють понад 60 рятувальників ДСНС. Усіх жителів будинку за адресою Буніна, 35 було евакуйовано, серед постраждалих – один рятувальник.

Станом на 13.00 вдалося локалізувати вогонь, який встиг поширитися на 700 кв.м.

З мешканцями квартир, постраждалих від вогню, спілкуються психологи.

Нагадаємо, 12 липня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу. Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання.

Як повідомлялося, триває гасіння лісової пожежі, що спалахнула 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині. Загалом до ліквідації пожежі залучено 690 чоловік та 176 одиниць техніки.