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    У Києві вночі горіло сміттєзвалище

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    Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці - У Києві вночі горіло сміттєзвалище
    Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці
    Фото Головного управління ДСНС України

    Гасіння ускладнювала відсутність на території водопостачання

    У Дарницькому районі Києва сталася пожежа на звалищі. До ліквідації вогню приєдналися дві одиниці рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

    Про це повідомляє  Головне управління ДСНС.

    Інформація про пожежу на звалищі, неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького, надійшла 11 липня о 20:20. Вже о 22:00 пожежу було локалізовано, а о 00:07 – повністю ліквідовано.

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    Крім того, ситуацію ускладнювало відсутність на території водопостачання. Тому пожежники проклали додаткові рукавні лінії до найближчого озера, щоб провести забір води.

    Загиблих і постраждалих немає. Причиною виникнення пожежі будуть займатися правоохоронці.

    Нагадаємо, у понеділок, 29 червня, сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі за межами с. Денихівка Тетіївського району. Рятувальники за годину ліквідували пожежу.

    Як повідомлялося, 2 липня сталася пожежа несанкціонованого сміттєзвалища за межами с. Ківшовата Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 21:45. Рятувальники понад дві години боролися з вогнем.

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