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    Думки вголос

    Пожежі на Луганщині: Росія робить ставку на диверсії

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Пожежі на Луганщині: Росія робить ставку на диверсії

    Росія активно веде проти України не тільки війну на фронті, а й активну диверсійну роботу

    Мовою оригіналу

    Если кто-то верит в соблюдение Россией правил игры – вам в поликлинику к дружелюбно настроенному психиатру. Он даст волшебные таблеточки, которые приоткроют вам двери в реальность. Сразу предупреждаю, что ничего хорошего в реальности вас не ждет, увы. Но адекватное восприятие реальности – необходимое условие выживания. Так что примите, как данность, некоторые простые истины. Соглашения с РФ не стоят ничего. Им наплевать на свою страну и на жизни своих граждан – на нас тем более. Они не верят в правила и этические нормы – только в силу и наглость. И потому войну с Украиной ведут всеми доступными способами. Приведу пару свежих примеров.

    Про страшные пожары в Луганской области все знают из новостей. Там действительно ад. Огнем уничтожены более 100 жилых и дачных домов, погибли 6 человек. Местных жителей госпитализируют в больницы с ожогами. Жители Луганской области начали сообщать о возгораниях в нескольких других населенных пунктах. В Луганской ОГА не исключают версию поджога. И правильно делают. Военные и разведка неофициально говорят со стопроцентной уверенностью – действуют диверсанты с той стороны и завербованные местные предатели. Доказательства нужны? Получите и распишитесь.

    Как раз накануне в этой же Луганской области правоохранители задержали диверсанта-разведчика оккупационной администрации РФ, который пытался взорвать резервуары с аммиаком на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот». Вы представляете масштаб катастрофы, если бы у него все получилось? Нет, конечно не Чернобыль. Но выброс аммиака после взрыва накрыл бы приличную территорию – заражение местности, многочисленные жертвы, экологическая катастрофа. Психологический и материальный удар по Украине страшный. Добавьте вой во всех кремлевских и прокремлевских СМИ. Не все так однозначно, зачем это Москве, Украина не справляется со своей инфраструктурой или скрывают следы коррупции. Ну, сами знаете, как они аргументируют в таких случаях. Этого задержали, к счастью. Но я просто не верю, что такой «засланец» единственный.

    Думаете, это касается только прифронтовых Луганщины и Донетчины? В крайнем случае удар на себя примут Днепр и Запорожье? Не хотелось бы вас огорчать, но… как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, в Киеве полиция задержала двух российских боевиков, которые планировали совершение тяжких преступлений. Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

    Так что Россия активно ведет против Украины не только войну на фронте, но и активную диверсионную работу. Полиция, контрразведка, СБУ – будут отлавливать диверсантов и срывать их операции. Но просто правилам статистики невозможно предусмотреть все и переловить заранее всех. Увы – кто учил высшую математику в институте, помнит теорию больших чисел. Так что от политиков потребуется ряд законов – например, ужесточение пропускного режима. С Россией, с ОРДЛО. Плюс, незваные гости могут попасть в Украину и в объезд. Ну а нам остается все время помнить про угрозу и ни в коем случае ее не недооценивать. Увы, но нам сейчас очень полезен жесткий израильский опыт.

    И, кстати. Активизация РФ на диверсионном направлении говорит о том, что «дожать» Зеленского на условия Кремля у Путина не получается. Просто для понимания тем, кто кричит «Зрада» не открывая глаз на реальность…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пожежа Росія СБУ Луганщина ОРДЛО
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