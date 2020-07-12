Пожежі на Луганщині: триває гасіння осередків тління у двох лісництвах



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На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС Фото: ДСНС України

Загалом до ліквідації пожежі залучено 690 чоловік та 176 одиниць техніки

Триває гасіння лісової пожежі, що спалахнула 6 липня поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 07 год. 12 липня 2020 року відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та деревини (16, 22, між 27 та 35, 139, 141 кварталах Борівського та у кварталах 37, 46 Охтирського лісництв)», – йдеться у повідомленні.

Загалом до ліквідації пожежі залучено 690 чоловік та 176 одиниць техніки, з них від ДСНС – 485 чоловік особового складу та 105 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Увечері 9 липня пожежу сухої трави та лісового масиву вдалося локалізувати. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га.

Нагадаємо, на ранок суботи, 11 липня, на місці лісової пожежі у Луганській області відкритого горіння не спостерігається, проте помітно тління деревини в окремих осередках. Всього до ліквідації пожежі залучено 720 чоловік та 198 одиниць техніки.

Як повідомлялося, на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні. Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води.

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