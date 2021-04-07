На Волині Московський патріархат хоче звести храм впритул до будинків. Люди протестують (відео)

Священник уже розчистив територію, поставив впритул до будинків паркан

У Луцьку просто перед вікнами мешканців кількох будинків на вулиці Конякіна може з’явитися храм Московського патріархату. Його збирається зводити священник УПЦ МП Іван Піпаш. Про це пише «Волинь 24».

Священник уже розчистив територію, поставив впритул до будинків паркан. Тутешні мешканці обурюються: їх позбавили прибудинкової території. Запевняють, проти церкви нічого не мають, але не під своїми вікнами.Та й будівництво, переконують, незаконне.

Щоб отримати дозвіл на будівництво священник Іван Піпаш довго й наполегливо оббивав пороги мерії. Але марно. У тому місці, кажуть у луцькому управлінні містобудування, не тільки церкву, а й будь-що на підмурівку зводити зась.

«Зреалізувати там храм є не можливим, тому що є розриви від будинків, є комунікації, які треба переносити, і є інші нормативні обмеження. Найкращим виходом із цієї ситуації було би все таки обміняти земельну ділянку й шукати інше місце для реалізації цього задуму», – каже заступник головного архітектора Луцька Андрій Маруняк.

Цю ділянку міська рада продала ще у 2004 році, а він перекупив її в попередніх власників, розповідає отець Іван. Конфліктувати з місцевими мешканцями не хоче. І запевняє: церкву там не будуватиме. А от капличку точно поставить.

«Поставлю якийсь вагончик, щоби ми могли звершувати своє служіння», – планує отець Іван. Що ж до церкви, то проситиме владу дозволу зміститися ближче до дороги. І вже там будуватиме храм.

Мешканці запевняють: до дороги кілька метрів, отож відступати особливо нікуди. Тому, якщо священнику дадуть добро, як не крути, а церква таки буде під вікнами.

Раніше колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що УПЦ МП крок за кроком йде до канонічної ізоляції, не бажаючи визнання доконаного факту постання помісної Православної Церкви України.

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