Долю лавр, які контролює Московський патріархат, має вирішити держава, – ієромонах, якого покарала РПЦ

Ієромонах зазначив, що за два роки жоден монастир до УПЦ/ПЦУ не приєднався

Ієромонах зазначив, що за два роки жоден монастир до УПЦ/ПЦУ не приєднався

«Палкою до УПЦ/ПЦУ ніхто нікого не заганяє», – ієромонах Інокентій Підтоптаний

Наразі церква Московського патріархату контролює три українські лаври. Їхню долю має вирішити українська держава. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який нещодавно перейшов до Помісної церкви та якому недавно заборонила служити Московська церква.

Ієромонах зазначив, що за два роки жоден монастир до УПЦ/ПЦУ не приєднався. Як цей процес буде далі відбуватися – тільки час покаже.

«Насильно милим не будеш. Палкою до УПЦ/ПЦУ ніхто нікого не заганяє. Блаженніший митрополит Епіфаній правильно сказав: «Ми – відкрита церква». От коли настане час, самі прийдуть і самі об’єднаються. Звичайно, будуть і такі, які захочуть залишитися за нинішньої ситуації. От є Корецький монастир на Рівненщині. У нього досі ставропігія московського патріарха, вони не поминають навіть київського митрополита за богослужінням, але це оплот православ’я на Кореччині», – розповів він.

За словами Інокентія Підтоптаного, держава має вирішити долю лавр, які контролює Московський патріархат. А рішенню мають передувати консультації та узгодження.

Раніще протодиякон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат. Замість того, щоби битися за атрибути тисячолітньої давнини, треба створити новий порядок денний та нову ікону віри.

Народний депутат VIII скликання Ігор Луценко вважає, що шалена будівельна активність РПЦ є беззаперечною підставою забрати об’єкти Лаври назад у державну власність. За його словами, спотворюється їхній історичний вигляд, зводяться незаконні споруди і прибудови, а окремі пам’ятки взагалі припиняють фактично існувати.