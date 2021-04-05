Помісна церква «відвоювала» у московських попів храм на Чернігівщині

Два роки тому громада села Припутні одноголосно вирішила вийти з духовної окупації Москви і возз'єднатися з Православною церквою України

З 2019 року священник Московської церкви нікого не пускав до храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Припутні

Православна громада на честь Різдва Пресвятої Богородиці Помісної церкви України села Припутні (Чернігівська область) повернулася у свій рідний храм.

Про це повідомив у Facebook релігієзнавець Андрій Ковальов.

Він нагадав, що у 2019 році громада села Припутні «одноголосно вирішила вийти з духовної окупації Москви і возз'єднатися з Православною церквою України».

«У 2019 році громада законно провела перереєстрацію і у ділків Московського патріархату в Україні не лишилося жодних аргументів. Московські попи навіть підстерегли і побили настоятеля громади у Припутнях отця Леонтія (Пустовойта). До сьогодні (4 квітня, – ред) цей храм безправно був окупований священиком Московського патріархату, який нахабно вчепив на двері замок і не пускав нікого до церкви», – зазначив Ковальов.

За його словами, у неділю двері храму знову відкрилися для богослужінь і ніжинський священик протоієрей Сергій Чечин та настоятель храму архімандрит Леонтій (Пустовойт) відслужили богослужіння українською мовою.

«Щиро вітаю громаду села Припутні, настоятеля, і правлячого архієрея архієпископа Євстратія Зорю з історичною подією – відвоювання свого храму», – додав релігієзнавець.

Нагадаємо, у 2020 році у селі Припутні Ічнянського району Чернігівської області прихильники Московської церкви побили священника Помісної церкви.

До слова, названо причину, чому духовенство Московської церкви не поспішає переходити до ПЦУ.

Зазначимо, церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним, підкресливши, що «Українська православна церква є церквою українського народу, заснована Собором Української православної церкви та зареєстрована відповідно до українського законодавства, а її центр знаходиться у Києві».