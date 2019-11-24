На Волині п'яний водій потрапив у ДТП, тікаючи від патрульних



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На правопорушника склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі і за управління транспортом п'яним

На Волині п'яний водій, тікаючи від патрульних, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє в неділю, 24 листопада, пресслужба поліції області.

За інформацією правоохоронців, патрульні в Камінь-Каширському виявили автомобіль Mercedes, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Коли копи подали сигнал зупинитися, чоловік почав тікати.

«Під час переслідування правопорушник вчинив дорожнього-транспортну подію, у якій було пошкоджено поліцейський автомобіль. Зловмисника правоохоронці зупинили і затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арештмайданчик», - йдеться в повідомленні.

На правопорушника склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі і за управління транспортом п'яним.

За неодноразове п'яне водіння чоловіка вже позбавляли водійських прав.