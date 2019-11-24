  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині п'яний водій потрапив у ДТП, тікаючи від патрульних

    • Розсилка
    На Волині п'яний водій потрапив у ДТП, тікаючи від патрульних

    На правопорушника склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі і за управління транспортом п'яним

    На Волині п'яний водій, тікаючи від патрульних, потрапив у ДТП.

    Про це повідомляє в неділю, 24 листопада, пресслужба поліції області.

    За інформацією правоохоронців, патрульні в Камінь-Каширському виявили автомобіль Mercedes, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Коли копи подали сигнал зупинитися, чоловік почав тікати.

    «Під час переслідування правопорушник вчинив дорожнього-транспортну подію, у якій було пошкоджено поліцейський автомобіль. Зловмисника правоохоронці зупинили і затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арештмайданчик», - йдеться в повідомленні.

    На правопорушника склали шість адміністративних матеріалів, у тому числі і за управління транспортом п'яним.

    За неодноразове п'яне водіння чоловіка вже позбавляли водійських прав.

    ДТП водій Волинська область автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ