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    Кулеба вперше прокоментував наслідки аварії

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    Микола Кулеба потрапив у ДТП біля Чабанів - Кулеба вперше прокоментував наслідки аварії
    Микола Кулеба потрапив у ДТП біля Чабанів

    Кулеба перебуває у лікарні разом із синами

    Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який потрапив 24 листопада в ДТП в селі Чабани Києво-Святошинського району, повідомив, що знаходиться в лікарні.

    Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва», - написав дитячий омбудсмен.

    Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    ДТП Київ Микола Кулеба
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