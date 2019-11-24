Кулеба вперше прокоментував наслідки аварії



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Микола Кулеба потрапив у ДТП біля Чабанів

Кулеба перебуває у лікарні разом із синами

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який потрапив 24 листопада в ДТП в селі Чабани Києво-Святошинського району, повідомив, що знаходиться в лікарні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Дякую всім, хто турбується про моє здоров‘я та здоров‘я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами. На ваші питання відповім згодом. Дякую за розуміння. Дякую вам за підтримку. Наразі найкращою допомогою для мене і дітей буде ваша молитва», - написав дитячий омбудсмен.

Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.