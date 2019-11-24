Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП за участю автомобіля уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
«Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що зіткнення мікроавтобуса і легковика сталося у неділю, 24 листопада, близько 14 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Чабани. Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний пасажири легковика зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.
Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.