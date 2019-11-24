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    Події в Україні

    Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби

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    Поліція відкрила кримінальну справу через ДТП за участю авто Кулеби

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП

    Поліція Київщини розслідує обставини ДТП за участю автомобіля уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    «Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці уточнили, що зіткнення мікроавтобуса і легковика сталося у неділю, 24 листопада, близько 14 години на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Чабани. Обидва водії, а також 19-річний та 10-річний пасажири легковика зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні.

    Як повідомлялося, уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    ДТП поліція Николай Кулеба
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