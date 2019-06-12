На Волині СБУ викрила на хабарах одного з керівників підрозділу Нацполіції



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Фото: ssu.gov.ua

За суми від 1 тис. до 1,5 тис. грн хабара за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити перешкод під час перевезення дубових порід через територію району

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника сектору реагування патрульної поліції одного з місцевих відділів Головного управління Національної поліції у Волинській області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від 1 тис. грн до 1,5 тис. грн хабара за транспортування кубу деревини поліцейський обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з міських вулиць під час одержання чергової суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності посадовця до інших фактів протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, прокуратури Волинської області та за участі працівників внутрішньої безпеки Нацполіції.