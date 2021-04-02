На Волині спостерігається черговий спалах коронавірусу

Хворі на коронавірус все прибувають і прибувають у боголюбський госпіталь

У Боголюбах Волинської області значно збільшилася кількість важких хворих та пацієнтів, які перебувають в реанімації. Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст зазначає, що у боголюбському ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні (село Тарасове) на стаціонарі перебуває менше хворих, ніж попередньої доби, але стало більше важких хворих і більше в реанімації.

«У госпіталі перебувало 169 пацієнтів – на 2 менше, ніж попередньої доби. Це понад 85% зайнятих ліжок. Додалося 6 кисневозалежних хворих і тепер їх 145, тобто 74%. Із 45 до 53 зросло число важких хворих – понад 30%. У реанімації плюс 2 хворих, і тепер їх 9, із них 4 – в критичному стані, у тому числі 3 – під апаратами ШВЛ», – наголосив журналіст.

Наразі інфекційний шпиталь у Боголюбах заповнений на 85,8%. Коли місць там не залишиться, хворих будуть везти в луцький інфекційний госпіталь, створений на базі пологового будинку.

«Поки тут не вилікують частину пацієнтів, нових хворих везтимуть в міський інфекційний госпіталь. Проблем з киснем немає», – сказав очільник обласного управління охорони здоров’я Роман Рудоквас.

Додамо, що за добу на Вінниччині підтвердили 816 випадків захворювання на Сovid-19. Це на 34 менше, аніж за попередній день. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 2 квітня.