Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження
Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину
Місцева влада Запоріжжя вирішила ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 5 квітня. Про це повідомляє видання «Перший Запорізький».
У Запоріжжі вирішили посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у місті з 5 квітня заборонять:
- закладам харчування працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
- проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
- діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
- діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.
Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину.
Як відомо, у «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.
Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.
До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.