Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження

Серйозні обмеження у Запоріжжі почнуть діяти з п'ятого квітня

Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину

Місцева влада Запоріжжя вирішила ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 5 квітня. Про це повідомляє видання «Перший Запорізький».

У Запоріжжі вирішили посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у місті з 5 квітня заборонять:

закладам харчування працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;

проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);

роботу кінотеатрів та інших закладів культури;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;

діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;

діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину.

Як відомо, у «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.