  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Серйозні обмеження у Запоріжжі почнуть діяти з п'ятого квітня - Запоріжжя вводить жорсткий локдаун: коли стартують обмеження
    Серйозні обмеження у Запоріжжі почнуть діяти з п'ятого квітня
    Фото з відкритих джерел

    Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину

    Місцева влада Запоріжжя вирішила ввести жорсткий карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 5 квітня. Про це повідомляє видання «Перший Запорізький».

    У Запоріжжі вирішили посилити обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, у місті з 5 квітня заборонять:

    • закладам харчування працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні;
    • проведення масових заходів (окрім спортивних заходів, але без глядачів);
    • роботу кінотеатрів та інших закладів культури;
    • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;
    • діяльність спортивних залів та фітнес-центрів;
    • діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

    Зазначимо, Запорізька область зараз перебуває в «помаранчевій» зоні карантину.

    Як відомо, у «червоній» зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин.

    До слова, у КМДА розповіли, як у столиці працюватиме транспорт на час карантину.

    Теги: Запоріжжя карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies