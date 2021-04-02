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    Кличко: У столиці не вщухають грип та ГРВІ

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    Минулого тижня в столиці зареєстрували понад 26,5 тисяч хворих - Кличко: У столиці не вщухають грип та ГРВІ
    Минулого тижня в столиці зареєстрували понад 26,5 тисяч хворих
    фото: з відкритих джерел

    До медзакладів столиці госпіталізували 2033 хворих

    У столиці не зменшується кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «У Києві не зменшується і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними «Київського міського лабораторного центру МОЗ України», минулого тижня в столиці зареєстрували понад 26,5 тисяч хворих. Понад 19 тисяч дорослих, та майже 7,5 тисяч дітей. 41 відсоток хворих дітей – шкільного віку», – повідомив Кличко.

    До медзакладів столиці госпіталізували 2033 хворих, зокрема – понад 90 дітей.

    «Тому ще раз звертаюся до всіх: слідкуйте за своїм здоров`ям. І при перших же ознаках хвороби – звертайтеся до лікарів», – наголосив Віталій Кличко.

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    Теги: Віталій Кличко Київ грип КМДА хвороби коронавірус
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