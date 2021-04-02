Кличко: У столиці не вщухають грип та ГРВІ

До медзакладів столиці госпіталізували 2033 хворих

У столиці не зменшується кількість випадків захворювань на грип та ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«У Києві не зменшується і кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними «Київського міського лабораторного центру МОЗ України», минулого тижня в столиці зареєстрували понад 26,5 тисяч хворих. Понад 19 тисяч дорослих, та майже 7,5 тисяч дітей. 41 відсоток хворих дітей – шкільного віку», – повідомив Кличко.

До медзакладів столиці госпіталізували 2033 хворих, зокрема – понад 90 дітей.

«Тому ще раз звертаюся до всіх: слідкуйте за своїм здоров`ям. І при перших же ознаках хвороби – звертайтеся до лікарів», – наголосив Віталій Кличко.