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    На вулиці у Львові вибухнула каналізація

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    Рятувальники припускають, що стався вибух газу - На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    Рятувальники припускають, що стався вибух газу

    Вибуховою хвилею пошкоджено частину тротуару

    У Львові на розі вулиць Зеленої та Івана Франка стався вибух у каналізації. Інцидент стався близько 20:20 12 лютого, повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    «На вулиці Івана Франка 24 стався вибух під землею, яким вирвало каналізаційний люк. 

    Постраждалих немає, поки призупинено рух трамваїв. На місці працює вибухотехнічна служба і газовики, вітрина аптеки пошкоджено також», - написав Зінкевич і прикріпив фото наслідків інциденту.

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    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація
    На вулиці у Львові вибухнула каналізація

    Ударною хвилею підкинуло у повітря важкий металевий люк, який розтрощив вітрину аптеки. Ймовірною причиною вибуху міг стати газ.

    У Львівській міськраді і Держслужбі з надзвичайних ситуацій інцидент поки не коментували.

     

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