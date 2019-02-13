На вулиці у Львові вибухнула каналізація



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Рятувальники припускають, що стався вибух газу

Вибуховою хвилею пошкоджено частину тротуару

У Львові на розі вулиць Зеленої та Івана Франка стався вибух у каналізації. Інцидент стався близько 20:20 12 лютого, повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«На вулиці Івана Франка 24 стався вибух під землею, яким вирвало каналізаційний люк.

Постраждалих немає, поки призупинено рух трамваїв. На місці працює вибухотехнічна служба і газовики, вітрина аптеки пошкоджено також», - написав Зінкевич і прикріпив фото наслідків інциденту.

Ударною хвилею підкинуло у повітря важкий металевий люк, який розтрощив вітрину аптеки. Ймовірною причиною вибуху міг стати газ.

У Львівській міськраді і Держслужбі з надзвичайних ситуацій інцидент поки не коментували.