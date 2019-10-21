На Японію обрушаться ще два тайфуни



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Японію накриють два нових тайфуни

Неогурі досягне узбережжя Японії вранці 22 жовтня, Буалой вдарить по східному узбережжю країни в ніч на 26 жовтня

До берегів Японії наближаються два нових тайфуни, повідомляє головне метеоуправління країни.

Двадцятий за сезон тайфун Неогурі повинен підійти до узбережжя на південний захід від Токіо вранці 22 жовтня. Пориви вітру можуть досягати 45 метрів за секунду.

Ще один тайфун Буалу також підійде з півдня. Він вдарить по східному узбережжю Японії в ніч на 26 жовтня, його швидкість під час поривів вітру може досягти 50 метрів за секунду.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв тайфуну в Японіїзросла до 80. Зазначається, що 10 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок повеней та злив.

За даними Агентства з ліквідації пожеж та стихійних лих Японії, кількість затоплених та пошкоджених через тайфун будинків становить 56 тисяч 753, що перевищило показник у 51 тисячу пошкоджених будівель внаслідок злив минулого року на заході Японії, в результаті яких загинуло понад 200 осіб.

До слова, сьогодні в Японії з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.