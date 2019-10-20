У США під супервулканом зафіксували підйом магми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підйом магми у вулкані не завжди говорить про те, що буде вибух - вчені

Єллоустонський супервулкан є внутрішньоплитним. Він розташований посеред тектонічної плити, в той час як більшість вулканів знаходяться на межах континентальних плит

Група вчених зі США і Німеччини зафіксували підйом магми Єллоустонської кальдери.

Про це пише EurekAlert.

Фахівці вивчили процеси, що відбуваються під Єллоустонським національним парком, що розташувався на гігантському супервулкані на північному заході США.

Вчені довели, що під супервулканом розташований мантійний плюм. Це потік магми, що простягнувся від кордону ядра на тисячі кілометрів до мантії Землі.

Плюм розтягнувся від Нижньої Каліфорнії в штаті Мексика до Єллоустона.

Єллоустонський супервулкан є внутрішньоплитним. Він розташований посеред тектонічної плити, в той час як більшість вулканів знаходяться на межах континентальних плит.

Вчені відзначили, що їхнє відкриття не є фактом того, що можливе виверження супервулкану.